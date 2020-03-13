İzmit Belediyesi encümeninde 25 madde görüşüldü

Toplantıda 25 madde görüşülerek karara bağlandı.

Belediye sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan toplantıda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü, Emlak İstimlak Müdürlüğü, Yapı Kontrol Müdürlüğü, Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü, Spor İşleri Müdürlüğü ve Zabıta Müdürlüğüne ait toplam 25 madde görüşülerek karara bağlandı. Spor İşleri Müdürlüğü tarafından encümene sunulan İzmit Belediyespor Kulübü çatısı altında bulunan karate, izcilik, güreş, futbol, jimnastik, e-sports gibi branşlar için yardım talebi encümen tarafından onaylandı.

Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından encümene sunulan Çayırköy Mahallesi'ndeki mühürlenen ve cezai işlem uygulanan kaçak inşaat için yıkım kararı encümende onaylandı. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün dosyasında yer alan Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde bulunan iki kıraathane ve Yeşilova Mahallesi'nde bulunan bir büfeye İlçe Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine yasa dışı oyun konsolu bulundurma gerekçesiyle her bir işletmeye 2 bin 233 TL cezai işlem uygulanmasına karar verildi.