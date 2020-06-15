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İzmit Belediyesi geçici süreli personel alacak

İzmit Belediyesi, iştiraklerinden olan BEKAŞ bünyesinde geçici süreli istihdam edilmek üzere, “İllustrator-Monitoring-Metin Yazarı” alımı yapacak.


Liyakat usulüne göre personel alımlarına devam eden İzmit Belediyesi, belediye iştiraklerinden BEKAŞ bünyesinde 5 ay 29 gün istihdam edilmek üzere “İllustrator - Monitoring - Metin Yazarı” alımı yapacak. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünde değerlendirilecek olan personel, İzmit Belediyesi ve İzmit'in sosyal medya ve dijital platformlarda tanınırlığının artırılması, bu platformlardaki kişilerin kurumdan beklentilerinin takibi ve faaliyetlerin vatandaş memnuniyet karşılığının izlenmesi, mevcut ve yeni projelerle alakalı “İçerik ve metinlerin planlanıp düzenlenmesi, hazırlanan içeriklerin tasarım süreçlerinin takip edilmesi ve yürütülmesi konularında görev alacak.

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