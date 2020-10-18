İzmit Belediyesi geri dönüşüme hız verdi

Sıfır atık uygulamalarının tüm kente yayılması için çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, geri dönüştürülebilir atıkları, hem çevre kirliliğinin önüne geçilmesi hem de ekonomik kazanç elde edilmesi amacıyla toplayarak kentin geleceğini garanti altına almaya devam ediyor. İzmit Belediyesi Çevre Kontrol ve Koruma Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarla plastik, metal, ambalaj ve atık yağ gibi birçok geri dönüştürebilir atık malzeme ekonomiye geri kazandırılıyor. Geçtiğimiz günlerde Mehmet Sinan Dereli Ortaokulu ve Yenimahalle İlkokulu'nu ziyaret ederek “Sıfır Atık” projesi ile ilgili idarecilere bilgiler veren İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet de okullara çevre çalışmalarına verdikleri desteklerden dolayı toplam 185 paket A4 kağıdı hediye etmişti.

Geri dönüşüm çalışmaları kapsamında özel bir firma ile işbirliği içerisinde sitelere ilk etapta 30 adet elektronik atık ve geri dönüşüm konteyneri bırakan İzmit Belediyesi, son olarak Alikahya Atatürk Mahallesi'nde bulunan iki siteye geri dönüşüm konteyneri yerleştirdi. Yapılan çalışmayla birlikte özellikle e-atıkların içerisinde bulunan metal, plastik gibi değerlendirilebilir atıkların doğaya zarar verilmeden bertaraf edildiği belirtildi.

İzmit Belediyesi, 7 araç ve 21 personel ile gündüz trafiğin yoğun olduğu cadde ve sokaklardaki ambalaj atıklarını akşam saatlerinde toplarken aylık toplanan ambalaj miktarının 600 tona ulaştığı bildirildi. İzmit'in çeşitli noktalarına pet şişelerin toplanması amacıyla 10 adet kafes yerleştiren İzmit Belediyesi ekipleri, son 2 ayda 1 ton plastik pet şişe toplanarak geri dönüşüme kazandırıldığını ve önümüzdeki günlerde 25 adet daha kafesin kentin farklı noktalarına koyulacağı aktardı.

İzmit Belediyesi geri dönüşüm çalışmaları kapsamında okul, işyeri ve ofislerde kağıt, karton, plastik ve cam gibi atıkların diğer organik atıklardan ayrı biriktirilmesi için isteyen işyerlerine geri dönüşüm kutusu da veriyor. Kutularda toplanan atıkların geri dönüşüm personelleri tarafından belirli günlerde toplanarak geri dönüşümleri sağlanırken talepte bulunan iş yerleri ve okullara son 1 ayda yaklaşık 400 adet kutu dağıtıldı.

Sıfır atık uygulamaları kapsamında evlerden bitkisel atık yağ, atık pil ve elektronik atıkları da alan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, son 1 ayda 1,5 ton e-atık, 300 kg atık pil ve 600 litre bitkisel atık yağ topladı. Ekipler, bu tür atıkların doğaya bırakıldığı takdirde su ve toprak kirliğine yol açarak canlı yaşamına olumsuz etkilediğini, ayrı toplanması halinde ise ekonomik kazanç elde edildiğini aktardı.

Öte yandan ekonomik değeri olan atıkların geri dönüşüme kazandırılması amacıyla vatandaşların biriktirdiği atıkları, belediyeyi telefonla arayarak bulundukları adresten aldırabilecekleri bildirildi.