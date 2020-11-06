İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit Belediyesi gıda bankacılığı protokolü imzaladı

İzmit Belediyesi bünyesinde açılan Gıda Bankası’nın potansiyelinin arttırılması ve hizmet ağının genişletilmesi amacıyla, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in katılımıyla gerçekleştirilen online zoom toplantısında Elele Yaşam Derneği ile Gıda Bankacılığı İş Birliği Protokolü imzalandı.

İzmit Belediyesi bünyesinde açılan Gıda Bankası'nın potansiyelinin arttırılması ve hizmet ağının genişletilmesi amacıyla, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in katılımıyla gerçekleştirilen online zoom toplantısında Elele Yaşam Derneği ile Gıda Bankacılığı İş Birliği Protokolü imzalandı.


İzmit Belediyesi, gıda israfını önlemek ve ilçedeki ihtiyaç sahiplerine daha fazla yardım edebilmek amacıyla kurulan Gıda Bankası'nın potansiyelinin arttırılması ve hizmet ağının genişletilmesi hususunda, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in katılımıyla gerçekleştirilen online zoom toplantısında Elele Yaşam Derneği ile Gıda Bankacılığı İş Birliği Protokolü imzaladı. Toplantıya Belediye Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan, Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Yasemin Gözkonan Kahveci, Elele Yaşam Derneği Başkanı Elif Necla Türkoğlu, Beylikdüzü Belediyesi Gıda Bankası Sorumlusu Necati Aykanat da katılımda bulundu.


Sosyal belediyecilik kapsamında yoksullukla mücadeleye yönelik önemli adımlar atan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, ‘‘İzmit Belediyesi olarak gıda israfını önleyerek, önde gelen ulusal ve uluslararası firmalarla iş birliği yaparak ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın gıda ihtiyacını karşılamayı amaçlıyoruz. Gerek belediyemizin kaynakları, gerek üreticilerden gelecek bağışlar ile sağlayacağımız gıda tedariğini halkımıza ulaştıracak olmanın heyecanını yaşıyoruz'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.