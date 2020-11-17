İzmit Belediyesi halk dansları eğitimlerine başladı

İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları ekibinin ücretsiz dans eğitimleri Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi'nde başladı.

Dans tutkunlarını alanında uzman eğitmenlerle buluşturan İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları ekibi, ücretsiz dans eğitimlerine başladı. Sahne İzmit Halk Dansları ekibinin Mehmet Ali Paşa Gençlik Merkezi'nde devam eden eğitimlerinde bale, halk oyunları ve street jazz gruplarında ücretsiz eğitimler veriliyor.

Halk oyunları grubunda 8-10 yaş ve 11-13 yaş Cumartesi ve Pazar, 14-17 yaş Cumartesi, Pazar ve Pazartesi, 18-29 yaş Cumartesi, 30 yaş ve üzeri Salı, 14-25 yaş proje grubu ise Pazartesi-Cuma günleri arasında ücretsiz dans eğitimi alıyor. Street jazz 11-17 yaş grubu Cumartesi, 4-7 yaş bale grubu ise Perşembe-Cuma ve Cumartesi günleri İzmit Belediyesi'nin ücretsiz dans eğitiminden yararlanıyor.

Pandemi süreci nedeniyle İzmit Belediyesi, ücretsiz dans eğitimleri sırasında da sosyal mesafe ve hijyen kurallarını en sıkı şekilde uyguluyor. İzmit Belediyesi ile farklı alanlarda kendini geliştirme fırsatı bulan dans tutkunları bir sene boyunca hazırladıktan sonra çeşitli festival, yarışma ve sanat gecelerine katılacaklar.