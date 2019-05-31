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İzmit Belediyesi helva dağıtacak

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, Kadir gecesi nedeniyle binlerce vatandaşa helva dağıtacak.


Kadir gecesi nedeniyle İzmit Belediyesi tarafından kent merkezinde helva dağıtımı yapılacak. Yürüyüş Yolu, Fevziye Camii, Zincirlikuyu Camii ve Mehmet Ali Paşa Camii önlerinde kurulacak stantlarda teravih namazı sonrasında 7 bin kase helva dağıtılacak.


Öte yandan İzmit Belediyesi, rutin işlerin yanında bayram nedeniyle cami ve mezarlıklarda temizlik çalışmaları yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından özel olarak oluşturulan ekiplerce cami önleri, mezarlık ve çevre tazyikli suyla yıkanmaya başlandı. Yetkililer, Kuruçeşme, Çarşı, Bekirpaşa ve Alikahya olmak üzere 4 bölgede sürdürülen çalışmanın arife gününe kadar tamamlanacağını söylediler.

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