İzmit Belediyesi her ay 150 ton atık cam topluyor

Geri dönüşüm çalışmalarına özen gösteren İzmit Belediyesi, şehrin farklı yerlerine dağıtılan cam kumbaraları sayesinde ayda ortalama 150 ton cam atığı topluyor. Hastanelere, alışveriş merkezlerine ve nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelere toplam 165 adet cam kumbarası koyan İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, toplanan cam atıklarını düzenli bir şekilde alarak geri dönüşüme kazandırıyor. İzmit Belediyesi, kumbaraların yanı sıra sokaklara gelişi güzel bırakılan cam atıklarını da toplayarak hem ekonomiye katma değer sağlıyor, hem de çevre kirliliğini önlüyor. Halkın duyarlılığından oldukça memnun olan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, cam kumbara dağıtımının devam edeceğini belirterek camın geri dönüşümü ile yüzde 50 su, yüzde 25 enerji ve yüzde 80 hammadde tasarrufu sağlandığının altını çizdi.