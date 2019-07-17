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İzmit Belediyesi ile UNİCEF ortak çalışacak

İzmit Belediyesiyle UNİCEF ile ortak çalışmalar imza atmaya hazırlanıyor.


Geçtiğimiz günlerde UNİCEF yetkilileri İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i ziyaret ederek ortak proje konusunda bir görüşme yapmıştı. Yapılan bu görüşmede Başkan Hürriyet, UNİCEF ile ortak adımlar atılacağını ifade etmişti. Bu ziyaretin ardından Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Dilek Alp, Kültür ve Basın Yayın Koordinatörü Sercan Al, UNİCEF Çocuk Dostu Şehirler ekibinden Zafer Kapusuz ve Sevdanur Gökrenk proje için bir araya geldiler. Toplantıda stratejik plan ve çocuk dostu bütçe oluşturmak için görüşmeler yapıldı. Öte yandan bütün müdürlüklerin çocuklar için yapacağı yatırım ve projeler gözden geçirildi. Türkiye'ye örnek olacak bir proje üzerinde çalışmalar ve fikir alışverişinde bulunan UNİCEF ve İzmit Belediyesi yetkilileri önümüzdeki günlerde ortak çalışmaları birlikte değerlendirecekler. Ayrıca 2019-2023 dönemi için bu konuda bütçe oluşturulacak.

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