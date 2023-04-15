İzmit Belediyesi, işveren ile iş arayanları bir araya getirdi

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bünyesindeki istihdam birimi iş arayan birçok vatandaşa destek olmaya devam ediyor. İşveren ile iş arayan vatandaşların arasında bağ kurarak işsizliği azaltmayı hedefleyen İzmit Belediyesi, bir şirketinin talebi üzerine istihdam biriminde kayıtları bulunan kişilere ulaşarak davette bulundu. İzmit Belediyesi Leyla Atakan Kütüphanesi toplantı salonunda, şirket yetkilisi ile 20 iş arayan bir araya geldi. Formları doldurulduktan sonra katılımcılarla yüz yüze görüşmeler yapıldı. Yetkililer, yapılan incelemenin ardından aranan kriterlere uyan 13 kişiyi, Köseköy ve Gölcük tesislerine bir kez daha görüşmeye davet etti. Şartları sağlayan vatandaşlar 25 Nisan Salı günü işbaşı yapacak.