İzmit Belediyesi karla mücadeleye hazır

Vatandaşların kış aylarında yaşayabilecekleri olumsuzlukları minimuma indirmek için çalışmalara başlayan İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kar yağışı ve buzlanmaya karşı 24 saat hizmet verecek. İlçe sınırları içerisinde kar, buzlanma ve dona karşı zamanında müdahale edebilmek adına 150 personelden oluşan kar timi, ana caddelerin yanı sıra eğimli bölgeler ve kırsal mahallelerde de yolları kardan temizleyerek tuzlama çalışması yürütecek.

"Karın cefasını değil sefasını sürecekler"

Oluşturulan ekip ile ilgili bilgi veren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, "İzmit Belediyesi olarak herhangi bir kar yağışı ve buzlanmaya karşı tüm personelimizle birlikte sahada hazırlıklı durumdayız. Vatandaşlarımızın işlerini kolaylaştırmak adına; 15 kepçe, 5 greyder, 4 tuzlama aracı, 2 ekskavatör, 1 lastikli loder, 2 mini loder, 15 kamyonet ve 150 personelimizle birlikte karla mücadeleye hazırlıklı durumdayız. Yapacağımız müdahale ve çalışmalarla, İzmitli vatandaşlarımız bu sene karın cefasını değil sefasını sürecek" ifadelerini kullandı.