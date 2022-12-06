İzmit Belediyesi, kendi ürettiği kabakları tatlı olarak vatandaşların beğenisine sundu

Gülümse Kafe'nin menüsüne İzmit Belediyesi'nin kendi tarlasında ürettiği kabaklardan yapılan tatlı da eklendi.

Kaliteli ve uygun fiyatlı hizmetiyle İzmit'te vatandaşların en çok tercih ettiği mekanlardan biri haline gelen Gülümse Kafe'nin yeni tadı kabak tatlısı oldu. İzmit Belediyesi'nin kendi ürettiği kabaklardan yapılan tatlı, ilk olarak Gülümse Kafe Yahya Kaptan Şubesinde vatandaşlara tattırıldı. Kabak tatlısı vatandaşlar tarafından çok beğenildi.