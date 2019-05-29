İzmit Belediyesi, kiralık yerler için ihale düzenleyecek

İzmit Belediyesi Encümen'i haftalık olağan toplantısını Belediye Başkan Yardımcısı Dilek Yalçın başkanlığında gerçekleştirdi. Encümende 14 gündem maddesi görüşülerek 10 adet yerin kiralanması kararlaştırıldı. 19 Haziran'da İzmit Belediyesi Encümeni'nde yapılacak ihaleyle büfe, otopark, simit satış yeri, kafeterya, ATM yeri ve acık spor tesisi 3 yıllığına kiraya verilecek. 6 iş yeri için 3 yıllık kira bedeli peşin, 3 işyeri için yıllık kira bedeli peşin, bir işyerinin kirası da aylık olarak gerçekleşecek.

İhalede Yenişehir'de bulunan açık otopark alanı aylık bin 500 TL, Şirintepe'de bulunan açık spor tesisi ve kafeterya aylık 743 TL, Kuruçeşme'de bulunan ATM yeri 2 bin 282 TL, Tepeköy Mahallesi'ndeki büfe 500 TL, Cumhuriyet Parkı'ndaki büfe 8 bin TL, Serdar Mahallesindeki büfe 810 TL, Alikahya Fatih Mahallesindeki büfe çay bahçesi 3 bin TL, Yenidoğan'daki işyeri bin 206 TL, Akarca Mahallesi'ndeki büfe kafeterya 1000 TL, Körfez Mahallesindeki simit satış yeri de 668 lira aylık muhammen bedelle kiraya verilecek.