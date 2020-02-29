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İzmit Belediyesi kırsal kalkınma için köylerde

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, tarım alanlarının verimliliğinin arttırılması, hayvancılığın geliştirilmesi, kırsal nüfusun kalkınması ve daha bilinçli üretim için köy muhtarları ve köylere ziyaretlerini sürdürüyor.


Şubat ayında yapılan ziyaretler kapsamında İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü Veteriner Hekimi Gökhan Kılıç, müdürlük personeli Turan Keskin ve Salih Malçok, köy muhtarları ile tarım ve hayvancılıkla uğraşan çiftçileri ziyaret etti.


Kaynarca, Eseler, Gökçeören, Çağırgan, Bulduk, Süverler, Kozluca, Emirhan ve Dağköy köylerini kapsayan ziyaretlerde tarım ve hayvancılığa yönelik fikir alışverişinde bulunularak bilinçli üretim, verimin nasıl artırılabileceği, talepler ve yapılması planlanan projelerle ilgili muhtar ve çiftçilerle görüşme sağlandı.


Önümüzdeki aylarda da devam etmesi planlanan ziyaretlerde çiftçiler İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e teşekkür etti.

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