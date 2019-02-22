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İzmit Belediyesi konteynerleri onarıyor

İzmit Belediyesi tarafından zamanla ve kullanıldıkça hasar gören çöp konteynerleri tamir edilerek tekrar kullanılma sunuluyor.


Zamanla ve kullanıldıkça hasar gören çöp konteynerleri vatandaşın kullanımına sunulmak amacıyla tamir edilerek tekrar kullanılabilir hale getiriyor. İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil tamir ekibi ile bulundukları yerde tamir ediliyor. Tamiri kapsamlı olanlar ise şantiye atölyesinde tamir edilerek tekrar kullanıma sunuluyor. Konuyla ilgili açıklama yapan yetkililer, “Hasarlı konteynerleri atölyeye getirip tamir etmek zaman kaybı oluyordu. Bunu önlemek için mobil ekip oluşturduk. Bu ekibimiz hasarlı konteynerleri bulundukları yerde tamir ederek zaman kaybının önüne geçilmiş oluyor” dedi.


Aynı zamanda belediye yetkililerinden alınan bilgiye göre günde 20 konteynerin tamir edildiği öğrenildi.

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