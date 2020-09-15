İzmit Belediyesi korona virüse tedbirlerini aksatmıyor

Türkiye'de korona virüs vaka sayısında tekrardan artışlar görülmesi üzerine İzmit Belediyesi bir takım yeni önlemler almaya başladı. Bu önlemlerden birisi de belediye hizmet binası girişinde oldu. Günde yüzlerce kişinin giriş-çıkış yaptığı BELSA hizmet binasının girişine yeni ateş ölçer yerleştirildi. Belediyenin giriş kapısına yerleştiren yeni ateş ölçer cihazı ile binaya giriş yapan vatandaşlar kimseyle temas halinde olmadan elini cihaza okutarak ateşlerini ölçtürebiliyor. Vücut ısısını anında gösteren cihaz ayrıca sesli komutlarla ateş derecesinin normal veya yüksek olduğunu belirtiyor.

Sesli komutta yüksek ateş işareti çıkması durumunda binaya giriş yapmak isteyen vatandaş İzmit Belediyesi ekiplerince sağlık kuruluşlarına yönlendiriliyor. Kurulan bu yeni sistemle birlikte hem belediye personelinin hem de vatandaşın sağlığı için ciddi bir önlem alınmış oldu.