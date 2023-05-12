İzmit Belediyesi köylerde fide dağıtımına başladı

İzmit Belediyesi, "Köylerde Sebze Üretmeyen Kalmasın" sloganıyla her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği sebze fidesi dağıtımını bu yıl da gerçekleştiriyor.

Üreticilere desteklerini sürdüren İzmit Belediyesi, çalışmalarına devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde serası kayıtlı olan çiftçilere yüzde 100 hibe ile sebze fidesi dağıtan ve 2021 yılından bu yana üreticilere toplamda yaklaşık 2 milyon lira değerinde sebze fidesi desteği sağlayan İzmit Belediyesi, köylerdeki vatandaşlara da fide dağıtıyor. Yarına kadar devam edecek olan sebze fidesi dağıtımı çerçevesinde kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara 135 bin fide teslim edilmiş olacak. 52 köyde yapılacak olan dağıtımla çiftçilere domates, biber ve patlıcan fideleri teslim edilecek.