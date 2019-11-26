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İzmit Belediyesi kreşleri hayat bulmaya başladı

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in seçim vaatlerinden olan kreş projesinin ilki Yeşilova’da hayat buluyor.

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in seçim vaatlerinden olan kreş projesinin ilki Yeşilova'da hayat buluyor.


İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, seçim vaatlerini tek tek yerine getirmemeye başladı. Bu kapsamda okul öncesi çağda çocuk sahibi olan annelere büyük kolaylık sağlayacak ve çocukların da her anlamda gelişimlerine kattı sunacak kreş projenin ilki ise Yeşilova Mahallesi'nde başlatıldı. Yeşilova Pembe Sokak'ta inşaatı hızla yükselen Gündüz Bakımevi ve Sağlık Ocağı binası, 3 kattan oluşacak. İnşaatı devam eden alana giden Başkan Hürriyet, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.


Zemin katında sağlık ocağının hizmet vereceği binanın 1. ve 2. katlarda ise okul çağı öncesi çocukların eğitim alacağı kreş bulunacak. Kreş çevresinde çocuklar için hobi bahçeleri, oyun ve sosyal aktivite alanları da oluşturulacak.

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