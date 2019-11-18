İzmit Belediyesi kurum içi eğitimleri sürüyor

KOCAELİ (İHA) – İzmit Belediyesi, bu kez İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü'nün koordinasyonunda personele yönelik kurumsal itibar yönetimi eğitimi düzenledi.

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından İzmit Belediye Başkan Yardımcıları, koordinatörleri ve birim müdürleri yönelik olarak düzenlenen ‘Kurumsal İtibar Yönetimi Eğitimi' geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirildi. Marmara Belediyeler Birliği yetkilisi Kıvanç Kaçakgil tarafından verilen eğitimde ‘Yerel yönetimlerde itibar nasıl sağlanmalıdır?', ‘Yüksek itibarın getirisi nedir?', ‘İtibar, tutarlılık ve güven', ‘İtibar yönetimi', ‘Kurum itibarı bütünlüğü' ve ‘Dijital devirde itibar' başlıkları altında aktarımlar yapıldı.

Kurum içi eğitimlere her zaman büyük önem veren İzmit Belediyesi'nin düzenlediği eğitimde yerel yönetimlerdeki kurum varlığının iç ve dış çevreye karşı sorumlulukları da aktarıldı. Doğru ve etkili iletişimin kurumsal itibar çatısı altında vurgulandığı eğitimde, itibarın korunma yöntemleri anlatıldı. Katılımcılar, oldukça verimli geçen eğitim sonrası organizasyona ev sahipliği yapan İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Marmara Belediyeler Birliği yetkilisi eğitmen Kıvanç Kaçakgil'e teşekkürlerini sundu.