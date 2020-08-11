İzmit Belediyesi tarafından Yunus Emre Kültür Merkezinde kurulan kütüphane, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılacağı törende açılacak.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in gençlerin kütüphane eksiğini gidermek amacı ile verdiği talimatlar doğrultusunda Yunus Emre Kültür Merkezinde kurulan İzmit Belediyesi Kütüphanesi açılışa hazır hale getirildi. Modern kütüphanenin açılışı, 13 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katılacağı toplu açılış töreniyle yapılacak.

İzmit Uluslararası Fuar Merkezi otopark alanında yapılacak törende, yeni alınan temizlik araçları ve iş makinelerinin tanıtımı, birçok toplu açılış ve temel atma töreniyle eşzamanlı olarak yapılacak.