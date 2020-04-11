İzmit Belediyesi Kütüphanesi dijital ortamda açıldı

Fiziki yapımı tamamlanan ancak korona virüs salgını sebebiyle açılışı ertelenen İzmit Belediyesi Kütüphanesi, dijital ortamda okurlarla buluştu. İzmit Yunus Emre Kültür Merkezi içerisinde tam donanımlı bir kent kütüphanesine dönüştürülen İzmit Belediyesi Kütüphanesi, 25 bin kitaplık arşiviyle dijital ortamda kapılarını açtı. Ücretsiz olarak hizmet kütüphane arşivine ulaşmak isteyen vatandaşlar kutuphane.izmit.bel.tr internet adresinden üyelik işlemlerini gerçekleştirmeye başladı.

Kütüphane sadece kitapseverler için değil, korona virüs nedeniyle evlerinde kalan öğrenciler için de önemli bir başvuru kaynağı oldu. Dijital ortamda açılmasıyla birlikte kitapseverler kütüphaneye büyük ilgi gösterdi.