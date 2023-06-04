İzmit Belediyesi LGS geleneğini bozmadı

Ayrıca 56 noktada kurulan stantlarda öğrencilere kek, meyve suyu ve su ikramında bulunuldu.

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, LGS öncesinde yine öğrencileri unutmadı. İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından geleneksel hale getirilen program çerçevesindep okulların önünde kurulan stantlarda LGS'ye girecek öğrencilere kek, su ve meyve suyu ikramında bulunuldu. Öğrencilere başarılar dileyerek Başkan Hürriyet'in selamlarını ileten belediye personelleri, velilere de ikramda bulundu. Belediye başkan yardımcıları, koordinatörler ve meclis üyeleri İzmit'in birçok bölgesinde okullarda kurulan stantları ziyaret ederek öğrenci ve velilerin sınav heyecanlarına ortak oldu.