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İzmit Belediyesi, mahalle ve sokakları dezenfekte ediyor

İzmit Belediyesi ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında sokakları ilaçlı suyla dezenfekte etmeye devam ediyor.


Salgınla mücadele tedbirlerini en yüksek seviyede tutan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, cadde, mahalle ve sokaklarda yürüttüğü yıkama ve dezenfekte çalışmalarına vakaların ülke genelinde artış göstermesiyle birlikte hız verdi. Tüm kentte dezenfekte çalışmalarını titizlikle sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokakları karış karış dezenfekte ediyor. Kentin en yoğun mahallelerini ilaçlı suyla yıkayan ekipler, son olarak Kadıköy, Yenişehir ve 28 Haziran mahallelerinde dezenfekte çalışması yaptı. Mahalleleri ve sokakları dezenfekte eden ekipler, pandemi süreci bitene kadar çalışmalarına ara vermeden devam edecek.

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