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İzmit Belediyesi mahallelerden gelen talepleri karşılıksız bırakmıyor

İzmit Belediyesi Muhtar Hizmetleri Masası, mahallelerden gelen talepleri sahada inceleyerek, vatandaşların isteklerini titizlikle yerine getiriyor.


Korona virüsle mücadele eden İzmit Belediyesi, salgının yayılmaması adına birçok projeye ve uygulamaya imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi mahallelerden gelen talepleri de karşılıksız bırakmıyor. Muhtarların talep ve önerileriyle yakından ilgilenerek anında yerine getiren İzmit Belediyesi Muhtar Hizmetleri Masası ekipleri, cadde ve sokaklarda dezenfektasyon işlemleri için vatandaşla belediye ekipleri arasında köprü oluyor.


Vatandaşlardan gelen her türlü talebi değerlendiren ekipler, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, erzak ve sağlık ekipmanlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması konusunda, gece gündüz demeden büyük mesai harcıyor. İzmit Belediyesi Muhtarlar Masası ekiplerinin yaptığı çalışmaları fotoğraflayan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından paylaşım yaparak teşekkür ediyor.

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