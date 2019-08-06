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İzmit Belediyesi masa, sandalye ve tabura alım ihalesi gerçekleştirdi

İzmit Belediyesi, katlanabilir plastik masa, plastik sandalye ve plastik tabure alım ihalesini gerçekleştirdi.


İzmit Belediyesi katlanabilir plastik masa, plastik sandalye ve plastik tabure alım ihalesi, ihale salonunda gerçekleştirildi. Belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlanan ihaleye 3 firma katılırken ihalenin muhammen bedeli 193 bin 850 TL olarak belirlendi. İhalede tekliflerini sunan firmalardan gelen en yüksek teklif 339 bin 450 TL olurken, gelen en düşük teklif de 205 bin 900 TL oldu. İhaleyi kazanan firma daha sonra belediye yetkilileri tarafından bildirilecek.

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