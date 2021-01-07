İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit Belediyesi Mecidiye Cemevi'ni yeniledi

İbadethanelerin bakım ve onarımı çalışmasını gerçekleştiren İzmit Belediyesi, bu kapsamda Mecidiye Mahallesi Cemevi’ni yeniledi.

İbadethanelerin bakım ve onarımı çalışmasını gerçekleştiren İzmit Belediyesi, bu kapsamda Mecidiye Mahallesi Cemevi'ni yeniledi.


İzmit Belediyesi, kent genelinde vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri ibadethanelerde bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşların talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren belediye ekibi, Mecidiye Mahallesi Cemevi'ni yeniledi. Vatandaşların ibadetlerini gerçekleştirdikleri Mecidiye Cemevi'ne 60 metre kare halı döşeme çalışması yapıldı. Ayrıca çatı kaplama çalışması gerçekleştirilen cemevi, komple boyanarak daha bakımlı ve temiz bir görünüme kavuştu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.