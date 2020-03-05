İzmit Belediyesi meclisinde gerginlik

İzmit Belediyesi meclis toplantısında Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ile AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri arasında gerginlik yaşandı. Mecliste zaman zaman sert tartışmalar yaşandı.

İzmit Belediyesi Mart ayı meclis toplantısı İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet başkanlığında belediyenin meclis salonunda gerçekleştirildi. 12 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda İzmit için önem taşıyan Veteriner İşleri Müdürlüğü kurulması, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün birbirinden ayrılması ve İzmit Belediyesine veteriner, tercüman, çocuk eğitimcisi ile çocuk gelişim uzmanı personeli alınarak istihdam oluşturulması gibi maddeler AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri tarafından kabul edilmeyip komisyona gönderildi. Kararların görüşülmesi sırasında Başkan Hürriyet ile AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri arasında tartışma yaşandı.

Meclis gündem maddelerinde yer alan Veteriner İşleri Müdürlüğü ile Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün birbirinden ayrılmasıyla ilgili konuşan Başkan Hürriyet, “6 ay önce aynı maddeyi getirdim. AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri tarafından reddedildi. 6 aylık yasal süre doldu ve tekrar getirdim. Benim Veteriner İşleri Müdürlüğü kurup istihdam sağlamam gerekiyor. Sokaklarda bir sürü hayvan var. Bunlarla ilgili sorunlar var. Bu sorunların çözülmesi gerekiyor. Ayrıca Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nün birbirinden ayrılıp Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile vatandaşlarla iletişimimizi güçlendirmek istiyoruz. Vatandaşımıza profesyonel bir şekilde hizmet vermek istiyoruz. Ayrıca bu durum belediye bütçesine ek bir durum da değil. Komisyonda sürekli konuşuyorsunuz fakat bir sonuç yok” dedi.

Gündem maddesinde yer alan 38 kişilik kadro ihtisas talebiyle ilgili olarak konuşan Başkan Hürriyet, “Komisyonda sözleşmesi 31 Aralık tarihinde biten personellerin mahkeme ile dönme durumu var diye görüş belirtmişsiniz. Bu sözleşmesi biten 29 kişi mahkemeyle dönse bile veteriner mi olacak? Sözleşmesi biten personellerin çoğu programcı olarak yer alıyordu. Bu 29 kişi mahkemeyle dönse bile çocuk eğitimcisi mi olacak? Ben eğitimci almak istiyorum, çocuk gelişim uzmanı almak istiyorum, veteriner almak istiyorum, tercüman almak istiyorum. Ne istiyorsunuz siz? Böyle keyfi davranamazsınız. Bu kadar basit bir şeye bile hayır diyorsunuz. Yapmayın bunu” dedi.

Meclis oylamaları sonrasında sonraki meclis toplantısının, 7 Nisan 2020 Salı günü yapılması kararlaştırılarak, meclis toplantısı sona erdi.