İzmit Belediyesi Mehmetçik İlkokuluna kütüphane yaptı

İzmit Belediyesi tarafından Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan Mehmetçik İlkokulu'na kütüphane yapıldı.

Mehmetçik İlkokulu'nda İzmit Belediyesi'nce yaptırılan kütüphane, Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'ın da katıldığı törenle açıldı. Açılış törenine Başkan Doğan'ın yanı sıra, AK Parti İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, Mehmetçik İlkokulu Müdürü Cemal Aygüzel, öğretmenler ile veliler katıldı.Okul Müdürü Cemal Aygüzel açılışta yaptığı konuşmada, “Eğitim sevdalısı bir belediye başkanımız olduğu için bizler çok şanslıyız. Eğitime verdiği destekler için kendisine ne kadar teşekkür etsek azdır” dedi.

İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan da, “Okullarımız geleceğimizin yoğrulduğu, bilgili nesillerin şekillendiği eğitim yuvalarıdır. Buralarda katkımız oluyorsa geleceğin büyük Türkiye'sine katkı sağlamış oluruz. Eğitme desteği milli bir davaya olarak görüyoruz. İzmit Belediyesi eğitim ve eğitimci dostu bir belediyedir.. Çocuklarımıza her alanda destek veriyor ve yanlarında oluyoruz, olmaya da devam edeceğiz. Makam mevkiler gelip geçer. Önemli olan o makamlarda oturanların bulundukları süre içerisinde insanlığa verdikleri hizmetlerdir. Bizim tarzımızdaki insanlar üreterek yaşayan ve mutlu olan insanlardır. Biz, daha çok hizmet etmek için varız. 5 yıl milletvekilliği, 10 yıl belediye başkanlığı bizim tarzımızdaki insanlar için yeterlidir. Bizim yerimize kim gelirse gelsin bu hizmet çizgisini devam ettirecektir. Her zaman milletimizin, şehrimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Öte yandan Belediyenin Çocuk Hakları Masası tarafından gerçekleştirilen Masal Saati Projesi kapsamında İzmit sınırları içerisindeki 67 okulun anasınıfı öğrencileri Saatçi Ali Efendi Konağı'na getirilerek burada kendilerine çeşitli masallar anlatılıyor. Pazartesi ve Cuma günleri 2 saat boyunca tarihi konakta hoşça vakit geçiriyorlar. Çeşitli ikramlarında yapıldığı etkinlik miniklerin büyük ilgisini çekiyor. 75'inci yıl Cumhuriyet İlkokulu'ndan 30 öğrenci de Saatçi Ali Efendi Konağı'ndaki masal saati etkinliğine katıldılar. Masal kitabı hediye edilen etkinliğin sonunda öğrenciler tekrar okullarına bırakıldı.