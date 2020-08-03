İzmit Belediyesi, metruk binanın havuzunu tahliye etti

Tehlike oluşturan veya metruk haldeki yapılarda tahliye ve önleme çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi, Serdar Mahallesi Anadolu Caddesi'nde bulunan binanın havuzunu önlem amaçlı tahliye etti.

İzmit Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü teknik ekipleri gözetiminde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından, Serdar Mahallesi Anadolu Caddesi'ndeki metruk binanın havuzu tahliye edildi. Metruk haldeki binada incelemelerde bulunan İzmit Belediyesi ekipleri, binanın içinde bulunan havuzu bölge sakinleri için tehlike ve görsel kirlilik oluşturması sebebiyle boşaltma işlemi gerçekleştirdi. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri gözetiminde Fen İşleri Müdürlüğü tarafından havuz etrafının kapamasını yapan İzmit Belediyesi, gerekli önlemleri aldı. İlçe sınırları içerisinde tespit edilen, sosyal risk oluşturan ve kent estetiğini bozan harabe haldeki yapıların tahliye-yıkım çalışmalarına kararlılıkla devam eden İzmit Belediyesi ekipleri, önceliğin can güvenliği olduğunu belirtti.

Öte yandan korona virus sürecinin ilk gününden bu yana fedakarca çalışan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı'nda da aralıksız bir şekilde çalışmaya devam etti. Bayram öncesinde kent genelini bayrama hazır hale getiren ekipler, bayram süresince de hummalı bir şekilde çalışmalarını sürdürerek, vatandaşların sağlığını korumak adına cadde ve sokakları dezenfekte etti. Çalışmalar kapsamında son olarak Yahyakaptan, Topçular, Turgut, Cedit, Hacıhızır ve Veli Ahmet Mahallelerinde yer alan cadde ve sokaklar ekipler tarafından ilaçlı ve köpüklü suyla temizlenerek dezenfekte edildi. Ayrıca bayram öncesi ve bayramın ilk günü hayvan satışının yapıldığı İzmit Belediyesi Modern Hayvan Pazarı da satışların tamamlanmasıyla birlikte ekipler tarafından temizlendi.