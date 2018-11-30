İzmit Belediyesi mühendisleri Antalya'da deprem eğitimine katıldı

İzmit Belediyesi personelleri Antalya'da düzenlenen 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni deprem yönetmeliği hakkında verilen eğitime katıldı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Antalya'da Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği eğitimi verildi. İzmit Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personellerinden jeofizik mühendisi Sait Yaşar, inşaat mühendisi Ayşe Şatıroğlu ve inşaat yüksek mühendisi Engin Yılmazkuday katıldı. Eğitimde 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan yeni deprem yönetmeliği hakkında katılımcılara detaylı bilgi verildi.

Türkiye'nin çeşitli belediyelerinden teknik personeller yer aldığı eğitimde anlatılan Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nin amacının yeniden yapılacak, değiştirilecek, büyütülecek resmi ve özel tüm binaların, bina türü yapıların tamamının veya bölümlerinin deprem etkisi altında tasarımı, yapımı ile mevcut binaların deprem etkisi altındaki performanslarının değerlendirilmesi, güçlendirilmesi için gerekli kuralları ve minimum koşulları belirlemek olduğu kaydedildi.