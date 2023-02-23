İzmit Belediyesi muhtemel depremlere hazırlanıyor

Toplantıya TMMOB'ye bağlı meslek odaları, KOÜ Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Jeofizik Mühendisliği, Jeoloji Mühendisliği, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama ile Mimarlık bölüm başkanları ve akademisyenleriyle bir araya geldi.

"Bugün yeni bir başlangıç olacak"

Toplantıda konuşan Başkan Hürriyet, "Bugün depreme karşı yeni bir başlangıç olacak. Son yaşadığımız depremler her anlamda tüm Türkiye'yi etkiledi. İnsanların yaşamları alt üst oldu. O bölgeden buraya göçler oluyor. Ekonomik anlamda yaşanan süreç çok büyük bir bölgeyi etkiledi. Biz de orada insanların hayatlarını devam ettirebilmeleri için çalışmalarımızı yürütürken, bir yandan da kendi yolumuzu çizebilmek adına ve muhtemel İstanbul depreminde bu bölgede yaşanabileceklerle ilgili harekete geçtik" dedi.

"İzmit ve Kocaeli için alacağımız kararlar var"

Yerel yönetimlerin afet konusunda sorumlulukları olduğunu söyleyen Hürriyet, "Biz yerel yönetimlere çok iş düşüyor. Son depremlerde yaşananlar gösterdi ki bu tek başına olacak iş değil. Bu anlamda her kentte dünü, bugünü ve yarını sürekli konuşup, adımlar atıp uygulamaya geçmek gerekiyor. İzmit ve Kocaeli için alacağımız kararlar var. Bunun için de yol gösterici bilgilere ve önerilere ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

Toplantıya katılan akademisyenler ile meslek odaları başkanları ve temsilcileri, İzmit'in muhtemel bir depremden en az hasarla çıkması adına görüş ve çözüm önerilerini anlattı. Toplantının neticesini önümüzdeki günlerde paylaşacak olan İzmit Belediyesi, konu başlıkları çerçevesinde bu tür birliktelikler oluşturmaya devam edecek.