İzmit Belediyesi okul bahçelerini yeni döneme hazırlıyor

İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda şehirdeki okulların bahçeleri ve Atatürk büstleri yıkanarak, yeni eğitim öğretim dönemine hazırlanıyor. Yaz tatili boyunca okullarda çalışma yürüten İzmit Belediyesi'nin Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri okullardaki çalışmalarını sürdürüyor. Okulların yollarından, kaldırımlarına, bahçe düzenlemelerinden bina içi çalışmalarına kadar yoğu mesai yürüten ekipler, son olarak okul bahçelerini ve Atatürk Büstleri yıkayarak bakımdan geçiriyor.

Çalışmalarda 5 yıkama aracı ve 15 personelle şehirdeki okul bahçelerinin ve Atatürk büstlerinin neredeyse tamamının yıkanırken, pazartesi gününe kadar tüm okullarındaki temizlik faaliyetlerinin tamamlanacağı öğrenildi.