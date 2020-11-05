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İzmit Belediyesi okullar arası ‘Atık Toplama Yarışması' düzenliyor

İzmit Belediyesi, atıkların yeniden değerlendirilmesi kapsamında ilçe sınırları içerisinde bulunan okullar arasında “Atık Toplama Yarışması” düzenliyor.


Çevre koruma ve geri dönüşüm konularında örnek çalışmalara imza atan İzmit Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan okullar arasında yapılacak “Atık Toplama Yarışması” ile dereceye girecek okullara hediyeler dağıtacak. 15 Ekim 2020 tarihinde başlayan ve 28 Mayıs 2021 tarihine kadar devam edecek yarışma kapsamında dereceye giren ilk 3 okul, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde ödüllendirilecek. Ambalaj, atık pil, elektronik atık ve bitkisel yağ kategorilerinde düzenlenecek yarışma sonucu birinci olan okula dizüstü bilgisayar, 2. okula çok fonksiyonlu yazıcı, 3. okula ise 50 paket A4 fotokopi kağıdı verilecek.


Öte yandan çevre kampanyalarına destek veren okullara toplam 4 bin paket A4 fotokopi kağıdı dağıtılacak.

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