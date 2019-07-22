İzmit Belediyesi okullara desteğini sürdürüyor

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan hürriyetin talimatları ile çalışmalarına hız kesmeden devan eden Okul Hizmet Masası ekipleri, okulların acil ihtiyaçlarına en hızlı şekilde çözüm bularak, okul yönetimlerine büyük kolaylık sağlıyor. Okullardan gelen talepleri inceleyip, gerekli tespitleri yapan yetkililer kısa sürede çalışmalarına başlıyor. Bu kapsamda Necip Fazıl Kısakürek Anadolu İmam Hatip Lisesi, Sabancı Mesleki Teknik Anadolu(MTA) Lisesi, Başöğretmen M.T.A. Lisesi, Şehit Ümit Balkan İlköğretim Okulu, Mesleki T.A. Lisesinde tespitlerde bulunan ekipler, Benim Evim Gençlik Merkezi, Mesleki T.A. Lisesi, 28 Haziran İ.Ö. Okulu, Ziya Gökalp İlkokulu, Kazım Karabekir Ortaokulu ile 29 Ekim Ortaokulunda boyama ve bakım çalışmaları yaptı.

Eğitime verilen desteğin, geleceğimize yapılan yatırım olduğunu belirten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, “Eğitim her zaman bizim önceliğimiz olmuştur. Daha eğitimli, daha donanımlı çocuklarımızın yetişmesi bizim en büyük gayemizdir. Bu amaçla okullarımızın çocuklarımıza daha kaliteli eğitim verebilmeleri için fiziki yapılarına destek olup, kısa sürede giderilebilecek ihtiyaçlarına yardımcı oluyoruz. Çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimi için her zaman çalışmaya hazırız. Yeni eğitim öğretim dönemi için okullarımızdan gelen talepleri en hızlı şekilde yerine getirmek amacıyla ekiplerimiz şehrin dört bir yanında durmaksızın çalışmalarını sürdürüyor” dedi.