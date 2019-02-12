İzmit Belediyesi Pazarcılar Odasıyla protokol imzaladı

İzmit Belediye binasında düzenlenen imza törenine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, yönetim kurulu üyeleri ve belediyenin daire müdürleri katıldı. İmza töreninde konuşan İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, “Kocaeli Pazarcılar Odası ile imzaladığımız protokol ile pazarlarımızda alışverişin çok daha memnuniyet verici çok daha güvenli ve daha huzurlu olmasını sağlayacağız. Zaten 10 yıl içerisinde İzmit'te pazarlarda bir anlamda devrim oldu. 11 kapalı pazarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. En son Cumartesi ve Perşembe pazarlarının birleştirip Doğukışla'ya taşınması belki de Türkiye'nin en büyük Pazar taşınmasıydı. Bu pazar ile bin 500 pazarcımızın yeri değişmiş oldu. Gerçekleşen bu büyük taşınma tabi ki kolay olmadı ama Pazarcılar Odamız ile yürüttüğümüz çalışmalarla bu süreci de memnuniyetle tamamladık” dedi.

Başkan Doğan'ın ardından konuşan Kocaeli Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, “Kocaeli'nde pazarcılar tüm ilçelere İzmit'ten dağılıyor. Bütün pazarcıların merkezi İzmit'tir. Bakıldığı zaman gerçekten en büyük iki pazarımızı güvenli bir şekilde hizmete sunduk. Nevzat Başkanımızın pazarlara yönelik yapmış olduğu çalışmalar Türkiye'de örnek oldu. En çok ve en modern pazarı olan ilçenin belediye başkanısınız. Bu güzel pazar alanlarını ilçemize kazandırdınız için pazarcılar odamız, pazarcılarımız ve vatandaşlarımız adına teşekkürü bir borç biliyoruz” diye konuştu.

Yapılan imza törenin ardından Pazarcılar Odası Başkanı Ahmet Serim, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan'a meyve hediye etti.