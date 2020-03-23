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İzmit Belediyesi, personel alımlarını erteledi

İzmit Belediyesinin liyakat usulüyle başlattığı sınavla personel alımları, korona virüs tedbirleri kapsamında ileri bir tarihe ertelendi.


İzmit Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklama ile belediye bünyesinde personel alımı için yapılan tüm yazılı sınav ve mülakatların ileri bir tarihe ertelendiğini duyuruldu. Belediyeden yapılan açıklamada, “Korona virüs tedbirleri kapsamında yapılacak olan personel alım ilanlarımız ertelenmiştir” ifadelerine yer verilirken, alımlarla ilgili gelişmelerin yapılacak duyurularla açıklanacağı ifade edildi.

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