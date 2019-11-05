İzmit Belediyesi personeline ilk yardım eğitimi

İzmit Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 6331 sayılı İSG Kanunu ve İlkyardım Yönetmeliği'ne göre çeşitli birimlerden 63 personele Temel İlkyardım Eğitimi verildi. Belediyenin toplantı salonunda uygulamalı olarak 3 grupta gerçekleştirilen eğitime ilk iki grupta 42 personel katılım sağlarken eğitimin 4-5 Kasım'da gerçekleştirilen son grubunda 21 personel yer aldı.

Gerçekleştirilen eğitime katılım sağlayarak Sağlık İl Müdürlüğünce yapılan sınavlarda başarılı olan personellere 3 yıl geçerlilik süresi olan ilkyardımcı kartı verildi.