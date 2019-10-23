İzmit belediyesi ritim grubu çalışmalarını sürdürüyor

İzmit Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı down sendromlu, otistik ve diğer mental rahatsızlıkları bulunan bireylerden oluşan İzmit Belediyesi Ritim Grubu Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi'nde çalışmalarına devam ediyor. Özel Perküsyon Eğitmeni Murat Bizel eşliğinde öğrenciler vurmalı enstrümanlar eşliğinde müzik çalışmaları yapıyorlar. Grup ayrıca büyük küçük birçok organizasyonda sahne alıyor. Ritim çalışmasının sanatsal boyutu bir yana engelli bireylerin kendilerini ifade edebilmeleri ve sosyal ilişkilerini geliştirebilmeleri açısından önem arz ediyor. Engelli bireylerin öz güvenleri, kişilik gelişimi ve gözlem yeteneği de gelişiyor. Çocuklarıyla birlikte gelen ebeveynler de kurs için İzmit Belediyesine teşekkür ettiler.