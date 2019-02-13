İzmit Belediyesi ritim grubu İstanbul'da sahne aldı

İzmit Belediyesi engelli ritim grubu Nefes, Okay Temiz'in doğum günü kapsamında İstanbul'da düzenlenen konserde sahne aldı.

Dünyaca ünlü vurmalı çalgılar ve perkusyon ustası Okay Temiz'in doğum günü kapsamında İstanbul Harbiye'deki Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenen etkinliğe İzmit Belediyesi engelli ritim grubu Nefes özel olarak davet edildi. Bu yıl teması "Çocuğa Saygı" olan konserde, zihinsel engelli çocuklardan oluşan İzmit Belediyesi Ritim Grubu Nefes de sahne aldı. Özel perkusyon eğitmeni Murat Bizel'in çalıştırdığı Ritim Grubu Nefes'in konseri büyük alkış aldı.

Dünyaca ünlü vurmalı çalgılar ve perkusyon ustası Okay Temiz ile aynı sahneyi paylaşan ritim grubu üyeleri büyük heyecan yaşadı. Konser sonrasında yerli ve yabancı birçok konuk sürdürülen bu çalışma için İzmit Belediyesi ve ekiplerine teşekkür etti.