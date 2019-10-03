İzmit Belediyesi şehrin dört bir yanında çalışıyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde ve köylerde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çalışmalar kapsamda asfalt, beton yol, parke yol ve merdiven yapımı gibi işlerini tamamlamaya devam eden ekipler, vatandaşlardan gelen taleplere de anında müdahale ediyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kabaoğlu Mahallesi Karaçay Sokak'ta 635 ton PMT, 345 ton komple asfalt çalışması gerçekleştirirken yine Kabaoğlu Mahallesi Şehit Metin Kaya Caddesi'nde bin 114 ton PMT, 753 ton komple asfalt çalışmasını tamamlayıp vatandaşların hizmetine sundu.

Ekipler, Tüysüzler Mahallesi Gülibrişim Sokak ve Ağcalar Sokak kesişiminde 300 metre uzunluğunda 9 metre genişliğinde 2 bin 700 metre kare alan için 405 metre küp beton kullanarak beton yol yapımını tamamlayarak vatandaşlara rahat ve güvenli şekilde ulaşım imkanı sağladı. Şehir merkeziyle birlikte köylerde de çalışmalarını sürdüren İzmit Belediyesi ekipleri, Zeytinburnu Mahallesi Civcivoğlu mevkiinde 3 bin 73 metre kare parke ve 706 metre bordür kullanarak parke yol yapım işini gerçekleştirdi.