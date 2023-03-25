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İzmit Belediyesi, selden etkilenen bölgelerde yaraları sarıyor

İzmit Belediyesi, Adıyaman’da yaşanan sel felaketinin ardından kanalizasyon açma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.

İzmit Belediyesi, Adıyaman'da yaşanan sel felaketinin ardından kanalizasyon açma ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor.


İzmit Belediyesi ekipleri, yaşanan sel felaketinden etkilenen Adıyaman'ın Tut ilçesinde yaraların hızlıca sarılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile beraber çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaların hızlıca tamamlanması için harekete geçen ekipler, yol bakım onarım, kanalizasyon açma ve temizleme, şebeke suyu onarım çalışmalarını İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bölgedeki ekipleri ile ortaklaşa sürdürüyor.

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