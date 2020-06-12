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İzmit Belediyesi sivrisinekle mücadeleye devam ediyor

Hava sıcaklığının artmasıyla birlikte kent genelinde sivrisineklerin çoğalmasını engellemek üzere seferber olan İzmit Belediyesi, ikinci tur ilaçlama çalışmalarını sürdürüyor.


İzmit Belediyesi, yaz aylarında sivrisinek artışını önlemek üzere ilaçlama çalışmalarına kent genelinde devam ediyor. Daha önce tüm mahallelerde sivrisineklerin üreme alanlarının tespitini yaparak, belirlenen noktaları mahalle muhtarları eşliğinde ilaçlayan ekipler, ikinci tur ilaçlama çalışmaları kapsamında 60 mahallede daha ilaçlamayı tamamladı. Vatandaşların rahat bir yaz dönemi geçirebilmeleri adına çalışmalarına hız veren ekipler gübrelik alanlar, su birikintileri ve kanalizasyonlar başta olmak üzere sineklerin üreyebileceği tüm alanlarda ilaçlama yaparak mahalleleri sivrisineklerden arındırdı.


Vatandaşların sivrisineklerden etkilenmemesi için gece gündüz demeden ter döken ekipler, ikinci tur çalışmalar kapsamında kısa sürede 40 mahallede sivrisinek larvalarına karşı ilaçlama yaptı. Geçtiğimiz hafta itibariyle de sisleme çalışmalarına başlayan ekipler, 20 mahallede çalışmasını tamamladı. Ekipler, İzmit halkının rahat bir yaz dönemi geçirebilmesi adına ilaçlamaların hız kesmeden devam edeceğini aktardı.

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