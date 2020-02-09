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İzmit Belediyesi sokak hayvanlarını unutmuyor

İzmit Belediyesi yoğun kar yağışının etkisi altına aldığı kentimizde sokak hayvanlarını yalnız bırakmadı.



İzmit Belediyesi, ilçe genelinde sokakta yaşayan tüm dostlara soğuk kış aylarında her türlü desteği vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Zabıta Müdürlüğü ekipleri kış şartlarında yaşam mücadelesi veren sokak köpeklerini unutmadı. Özellikle karlı kaplı alanlarda yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kenti gezerek kuru mama dağıtımı bırakılıyor.


Yaşam her canlının doğal hakkıdır düşüncesi ile hareket eden İzmit Belediyesi kış şartlarında da sokakta yaşayan dostlara el uzattı. Zabıta müdürlüğü ekipleri sokak hayvanlarının fazla olduğu Kocaeli Üniversitesi umuttepe kampüsü, kent ormanı, asri mezarlık bölgesi ve ishakçılar yolunda sokak hayvanları için onlarca kilo mama bıraktı.

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