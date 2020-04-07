İzmit Belediyesi steril gözlük üretmeye başladı

Korona virüse karşı hem sahada dezenfekte çalışmalarıyla hem de “Dikimevi” ve atölyelerde ürettiği tıbbi malzeme ve ekipmanla büyük bir mücadele gösteren İzmit Belediyesi, üretmeye tüm hızıyla devam ediyor. Kendi ürettiği siperli maske, steril maske, bone ve önlüklerin dağıtımını tüm hızıyla sürdüren İzmit Belediyesi, şimdi de steril gözlük üretimine başladı.

Siperli maskelerin ardından steril gözlük üretimine başlayan İzmit Belediyesi, ilk ürünlerini aldı. Seri bir şekilde üretimine geçilecek olan gözlükler de öncelikle korona virüsle mücadelede en ön saflarda yer alan sağlık personellerine dağıtılacak. Gözlüklerin talebe göre üretim miktarının arttırılacağı öğrenildi.