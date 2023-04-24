İzmit Belediyesi tehlike arz eden ağaçlara müdahale edecek

İzmit Belediyesi, Yuvam Akarca Mahallesi'nde istinat duvarları üzerinde bulunan ve vatandaşlar için tehlike arz eden ağaçlar için önlem alacak.

İzmit Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin dört bir yanında bulunan park ve yeşil alanlarda çalışmalarına devam ederken, vatandaşlar için tehlike arz eden ağaçlar için de önlem alıyor. Bu çerçevede, Yuvam Akarca Mahallesi'nde inceleme çalışmaları gerçekleştiren ekipler, vatandaşların talebi üzerine istinat duvarları üzerine yük bindirerek can ve mal güvenliğini tehdit eden ve Orman Bölge Müdürlüğünden kesim izin belgesi olan ağaçlara müdahale edecek.