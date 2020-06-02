İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

İzmit Belediyesi tekstil atıklarını ekonomiye kazandırıyor

Çevre ve geri dönüşüme büyük önem veren İzmit Belediyesi, son olarak 250 adet tekstil kumbarasını kentin farklı noktalarına yerleştirdi.


Geri dönüşüm ve çevre konusunda çalışmalarına hız veren İzmit Belediyesi, kentin farklı noktalarına geri dönüşüm kumbaraları yerleştirmeye devam ediyor. 5-11 Haziran Çevre Koruma Haftası öncesi kentin farklı noktalarına 250 adet tekstil atık kumbarası yerleştiren İzmit Belediyesi eski giysi, ayakkabı kumaş vb. atıkları geri dönüşüme kazandırıyor.


İzmit Belediyesinin yerleştirdiği 250 adet tekstil atık kumbarasıyla, vatandaşların geri dönüşüme verdiği destek ve duyarlılık da artıyor. Aylık ortalama 30 ton civarı tekstil atığı toplandığını belirten İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü yetkilileri, gösterdikleri yoğun ilgi nedeniyle İzmitlilere teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.