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İzmit Belediyesi turuncu renk çınar rozeti dağıttı

İzmit Belediyesi Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında toplumdaki farkındalığı arttırmak amacıyla vatandaşlara turuncu renk çınar rozeti dağıttı.


İzmit Belediyesi kadına yönelik şiddete dikkat çekmek ve gerekli yasaların yapılması için kamuoyu oluşturmak adına düzenlenen kampanyaya yürüyüş yolunda vatandaşlara ve belediye personeline turuncu renk çınar yaprağı broşu dağıtarak katılım sağladı. Kocaeli Barosu ile gerçekleştirilen etkinlikte vatandaşlara Kadın Hakları içerikli bilgilendirme broşürü de dağıtıldı.


Kadına yönelik şiddete dikkat çekti


İzmit Belediyesi kadına yönelik şiddete dikkat çekmek için çınar yaprağını turuncu renkli rozet haline getirdi. Turuncu renk, kampanyanın tüm uluslararası faaliyetlerinde tema olarak kullanılmakta olup kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet barındırmayan daha parlak bir geleceğin simgesi anlamında kullanılıyor.


Personel de destek verdi


İzmit Belediyesi tarafından gerçekleştirilen farkındalık etkinliğine belediye personeli de destek verdi. Kadınından erkeğine belediyedeki tüm personel dağıtılan turuncu renk çınar rozetini takarak “Kadına Yönelik Şiddete Hayır” dedi.

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