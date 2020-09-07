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İzmit Belediyesi, üretici pazarlarını inşa etmeye başladı

İzmit Belediyesi, Karaabdülbaki Mahallesi Küme Evler Mevkii’nde Karaabdülbaki ve civar köylerden gelen köylülerin ürünlerini sergileyebileceği 7 adet ahşap satış ünitesinden oluşan ’üretici pazarı’nın yapımına başladı.

İzmit Belediyesi, Karaabdülbaki Mahallesi Küme Evler Mevkii'nde Karaabdülbaki ve civar köylerden gelen köylülerin ürünlerini sergileyebileceği 7 adet ahşap satış ünitesinden oluşan 'üretici pazarı'nın yapımına başladı.


İzmit Belediyesi Etüt Proje Müdürlüğü tarafından Karaabdülbaki Mahallesi'nde, köy ürünlerinin satışının yapılabileceği ve köylülerin ürünlerini sergileyebileceği ahşap satış ünitelerinin yapımına başlandı. Köylüler, yapımı devam eden 'üretici pazarı' tamamlandığında ürettikleri ürünleri burada sergileyip satışını yapabilecek.


Ekipler, üretici pazarının yapımının yanı sıra aynı bölgede yer alan ve zamanla deforme olan çocuk oyun parkında da yenileme ve çevre düzenleme çalışması yapacak. Dinlenme, piknik ve oturma alanlarının da bulunduğu bölgedeki pazar satış üniteleri ile çocuk oyun parkı en kısa sürede tamamlanarak köylülerin hizmetine sunulacak.

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