İzmit Belediyesi ürettiği siper maskeleri de teslim etti

İzmit Belediyesi, korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarının maske, bone, tulum gibi ihtiyaçlarının üretilmesi için kurduğu ‘Dikimevi'nde ürettiği siper maskeleri hastanelere teslim etti.

İzmit Belediyesi, piyasada bulunması zorlaşan sağlık malzemelerini kendi imkanlarıyla üreterek, süratle sağlık çalışanlarına ulaştırmayı sürdürüyor. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in Belediye bünyesinde kurduğu ve gönüllü kadınların çalıştığı ‘Dikimevi'nde üretilen ilk steril maskelerin hastanelere dağıtımının ardından, yine belediyenin kendi öz kaynaklarıyla ürettiği ilk siper maskelerin de sağlık kuruluşlarına dağıtımı gerçekleştirildi. İki gün içinde 40 adet siper maske üreten İzmit Belediyesi, ürettiği maskelerin dağıtımını da aynı gün gerçekleştirdi. Siper maskelerin üretimine devam edilirken, talebe göre bu sayı sürekli arttırılabilecek. İzmit Belediyesi Dikimevinde üretilen steril maske, bone ve önlük üretimi de aralıksız bir şekilde devam ederken, üretilen ilk ürünlerin teslimatı da dün hastanelere yapıldı.

Üreten belediye İzmit Belediyesi, piyasada bulunması zorlaşan sağlık malzemelerini kendi dikimevi ve atölyelerinde üreterek, yalnızca kamu kurumlarının değil, özel sağlık kuruluşlarının ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. Bu amaçla İzmit Belediyesi, Konak Tıp Merkezi ve Kocaeli Tıp Merkezine de, kendi dikimevinde üretilen steril ağız maskelerini ulaştırdı. Başkan Hürriyet belediye olarak üretmeye devam edeceklerini ve sağlık personellerinin daima yanında olduklarını belirtirken, önümüzdeki günlerde üretimi tamamlanan bone ve önlüklerin de sağlık çalışanlarına teslim edilmeye başlanacağını söyledi. Steril malzeme desteğini alan sağlık personelleri, başta Başkan Hürriyet ve dikimevi çalışanı kadınlar olmak üzere, tüm belediye ekiplerine teşekkür ettiler.