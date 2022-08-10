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İzmit Belediyesi, ürettiği ürünleri vatandaşlara dağıtıyor

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün Tarımsal Uygulama Bahçesi’nde üretilen doğal ürünler, Yenimahalle Muhtarlığı önünde vatandaşlara dağıtıldı.

İzmit Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü'nün Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde üretilen doğal ürünler, Yenimahalle Muhtarlığı önünde vatandaşlara dağıtıldı.


İzmit Belediyesi'nin üretim projeleri çerçevesinde Tarımsal Uygulama Bahçesi'nde üretilip, hasat edilen ürünlerin büyük bir kısmı yine kentin dört bir yanında vatandaşlara dağıtılmaya devam ediyor. Üretilen ürünleri halk ile paylaşmaya devam İzmit Belediyesi'nde Çınar Ekibi, Yenimahalle Muhtarlığı önünde kurduğu stant ile Tarımsal Uygulama Bahçesi'nden hasat edilen yaklaşık 350 kilogram biber, patlıcan, kabak, domates, fasulye, salatalık gibi ürünleri vatandaşa dağıttı.

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