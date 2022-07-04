İzmit Belediyesi, üstyapı çalışmalarını sürdürüyor

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Fatih Mahallesi'nde üç ayrı caddede asfalt çalışmalarına devam ediyor.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Alikahya Fatih Mahallesi'nde üç ayrı caddede ve bir sokakta asfalt mesaisine devam ediyor. Ekipler, zamanla deforme olan ve kullanışa elverişli olmayan yollarda çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar hakkında bilgi veren İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürü Burak Güreşen, "Fatih Mahallesi'nde altyapı çalışmaları sonrasında tahrip olan yollarda üstyapı çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Üstyapı çalışmalarımızda Meltem Caddesi, Cebir Caddesi, Çamlıyayla Caddesi ve Göl Sokak'ta 950 metre uzunluğundaki arterde bin 300 ton asfalt serimi ve bin 200 ton da PMT malzeme serimi gerçekleştiriyoruz. İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü olarak vatandaşlarımıza daha konforlu yollar kazandırmak adına kentin dört bir yanında asfalt, kaldırım, parke çalışmalarımız devam ediyor" dedi.